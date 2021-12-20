Шевченко спробує здобути першу перемогу з "Дженоа" в Серії А.

У вівторок, 21 грудня, в рамках 19-го туру чемпіонату Італії з футболу відбудеться "українське дербі". "Дженоа" Андрія Шевченка зіграє проти "Аталанти" Руслана Малиновського.

Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.

"Грифони" ведуть боротьбу за збереження прописки в Серії А і якщо їм вдасться залишитися у вищому дивізіоні, то цей успіх, на думку Андрія Шевченка, буде порівнянний з перемогою в Лізі чемпіонів.

Не все виходить в українського тренера поки в Серії А. Після того, як Шевченко повернувся до Італії вже як наставник, він зіграв вже 7 матчів. Статистика цих ігор дуже сумна, особливо якщо винести за дужки кубковий матч проти "Салернітани" (1:0). Шевченко програв п'ять ігор в італійській першості і лише раз зіграв внічию. Різниця голів 2:13.

"Бергамаски" в цьому сезоні в Серії А зараз виглядають дуже навіть впевнено. Якщо в минулому розіграші в 1-му колі вистачало проблем, то зараз у "Аталанти" впевнене місце серед лідерів і перемоги, серед інших, проти "Ювентуса" і "Наполі" в останній місяць. Однак і провали трапляються, як матч минулого туру італійської першості проти "Роми", який "Аталанта" несподівано програла з розгромним рахунком 1:4.

Дженоа - Аталанта: де дивитися матч

Побачити поєдинок Серії А, в якому команда Шевченка зіграє проти клубу Малиновського, можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Дженоа - Аталанта: прогноз букмекерів на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають гостей.

На перемогу "Аталанти" дають коефіцієнт 1.42, на нічию - 5.10, а перемога "Дженоа" оцінюється коефіцієнтом 7.90.

Читайте такожГол плюс пас: форвард збірної України Яремчук перервав суху серію в чемпіонаті Португалії (відео)На те, що підопічні Андрія Шевченка зможуть не програти, букмекери встановили коефіцієнт 3.00, в той же час, коефіцієнт на те, що не програють гості - 1.11.

Букмекери впевнені, що матч "Дженоа" - "Аталанта" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.53, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.44. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.58. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.06. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.72.

Дженоа - Аталанта: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 19-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А.

"Аталанта" займає 4-е місце з 37 балами в активі.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка не зміг здобути жодної перемоги в Серії А, п'ять разів програвши і раз зігравши внічию.

Автор: Володимир Медяник