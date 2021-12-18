Підопічні Жозе Моурінью сенсаційно виграли у бергамасків на виїзді.

В рамках 18-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" вдома поступилася "Ромі" з рахунком 1:4.

Римляни двічі забили в обох таймах. Господарі відповіли лише одним голом Луїса Муріеля, який потім переписали на автогол Браяна Крістанте. Також відзначився Дуван Сапата, проте арбітр скасував взяття воріт після перегляду VAR.

Зауважимо, що Руслан Малиновський з'явився на полі одразу після перерви.

Це перша поразка "Аталанти" в Серії A з початку жовтня.

"Аталанта" - "Рома" - 1:4

Голи: Крістанте, 45 (автогол) - Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллінг, 72

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломіно, Джимсіті (Муріель, 33), Хатебур (Дзаппакоста, 78), Де Роон, Фройлер, Пеццелла (Меле, 78), Ілічіч (Малиновський, 46), Пашаліч (Міранчук, 64), Сапата

"Рома": Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Крістанте, Верету (Бове, 90+1), Мхітарян (Калафiорi, 89), Вінья, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Кумбулла, 90+1)

Відео огляд матчу

Чемпіонат Італії: турнірне положення

Лідирує в турнірній таблиці Серії А "Інтер", у якого 43 очки в активі. У "Мілана" 39 набраних очок і друга позиція.

"Аталанта" з 37 балами йде на 3-й сходинці. "Наполі" з 36 набраними очками займає 4-у позицію в турнірній таблиці.

"Рома" на 5-му місці з 31 балом.

"Ювентус" має 28 очок і розташований на 7-му місці, "Фіорентина" має на два бали більше і посідає 6-ту позицію.

Автор: Артем Будрін