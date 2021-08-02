Андрій Шевченко вирішив піти зі збірної України з ряду причин.

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

Telegram-канал Динамо Київ Inside назвав основні причини, які спонукали Шевченка прийняти таке рішення, попри опцію продовження контракту до кінця 2022 року.

Перша причина - фінансова складова. Шевченко не вимагав збільшення зарплати, але просив не урізати її. Однак, очевидно, сторонам не вдалося домовитися.

Цю інформацію підтвердили ще кілька джерел, зазначивши, що УАФ хотіла урізати зарплату тренерському штабу збірної в два рази.

Також тренерському штабу збірної України заплатили лише половину обіцяної суми преміальних за Євро-2020.

Все це пов'язано це з тим, що фінансове становище УАФ останнім часом погіршилося.

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Джерело також зазначає, що у Шевченка зіпсувалися стосунки з главою УАФ Андрієм Павелком, який також є його кумом. Після невдалих результатів у матчах кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану і Фінляндії (дві нічиї) між Павелком і Шевченком "відбулися розмови на підвищених тонах при свідках".

Третя причина - Шевченку не сподобалося те, що УАФ за його спиною підписала попередній контракт з Сергієм Ребровим, який повинен був прийти в збірну на зміну нинішньому тренеру. Ребров, до речі, за інформацією джерела, підписав контракт з арабським "Аль-Айн" з умовою розірвання угоди в односторонньому порядку при можливості піти в збірну України.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Автор: Антон Дудар