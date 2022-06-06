Конфлікт між Андрієм Павелком та Шевченком виник через розбіжності у фінансовій стороні контракту.

Журналіст й блогер Костянтин Андріюк назвав наставника збірної України Олександра Петракова головним героєм відбору на ЧС-2022 і водночас розкритикував Андрія Шевченка за відхід з національної збірної влітку 2021 року.

Андріюк зробив допис у Facebook, де розкрив подробиці конфлікту між Шевченком та президентом УАФ Андрієм Павелком. За версією журналіста, сторони влітку 2021 року не змогли домовитися щодо продовження контракту, тому що Шевченко хотів змінити фінансові умови праці.

"Вельс – Україна – 1:0. Так, програний ЧС-2022 в Катарі. Так, втрачені надії. Але головний герой цього відбору саме наставник збірної України – Олександр Петраков. Пояснюю чому. Геніальний тренер сучасності – Андрій Шевченко проср... ой вибачте – провалив старт відбору до ЧС-2022. Три матчі – три нічиї, з Францією, Фінляндією, Казахстаном. А зараз те, що ви ніколи не бачили і не читали. У Шевченка та його тренерського штабу був контракт – 35% - зарплати і 65% - бонус за вихід на ЧЄ-2020 і майбутній ЧС-2022. Шевченко і Ко проср... ой – провалили старт відбору на ЧС-2022.

І тоді....Шевченко каже Павелку: "Ой, а давайте змінимо контракт! Давайте далі – 65% зарплати і лише 35% - бонуси за вихід на ЧС-2022". Павелко і Ко сказали цілком доречно: "Чекай дядя! Ти проср.... зіграв три матчі відбору на ЧС-2022. Доведи цей шлях до кінця за тим контрактом який ми почали (35% - зп і 65% - бонуси) і після відбору на ЧС-2022 поговоримо. На що "патріот" збірної України Андрій Шевченко просто кинув свою команду. Заради... грошенят.

І знаєте що? Я тоді казав всім своїм колегам спортивним журналістам: "Попри все, я в цій історії на боці Андрія Павелка. І зараз я готовий це повторити – я на боці Андрія Павелка. Бо він вчинив правильно, сказавши правду "патріоту" Андрію Шевченку. Бо 64-річний Олександр Петраков прийшов за копійчану зарплату тренером збірної і зупинився за крок від дива. Бо 64-річний Олександр Петраков сказав: "Українська мова - це важливо". І почав офіційно спілкуватися українською на відміну від уродженця Двірківщини. Обоє батьків якого все життя спілкувалися винятково українською мовою. І який соромиться мови свого народу.

Тому! Петраков має залишитися далі тренером збірної України. Який зміг зробити диво! Попри невихід на ЧС-2022. Який показує, як потрібно бути справжнім тренером своєї команди. І своєї країни! Дякую, тренере Петраков! За відбір, за який не соромно!", – написав Андріюк.

Зазначимо, що Павелко й Шевченко - куми між собою. "Шева" після відходу із збірної України очолив італійський "Дженоа" 7 листопада 2021 року, але через провальні результати його звідти звільнили 15 січня 2022 року.

Андрій Шевченко: тренер збірної