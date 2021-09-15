У Андрія Шевченка є пропозиції по роботі / фото УАФ
Три клуби з американської MLS розглядають варіант із запрошенням Андрія Шевченка на посаду головного тренера.
Про це в Twitter повідомив авторитетний журналіст Ніколо Скіра.
У клубах хочуть призначити Шевченка на наступний сезон, який в США стартує в березні.
Які саме клуби зацікавлені в послугах тренера - не повідомляється.
При цьому джерело зазначає, що сторони вже ведуть переговори.
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Нагадаємо, що Шевченко залишається без роботи з 1 серпня, після того, як покинув збірну України.
Відхід Андрія Шевченка зі збірної України
- 1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення
- Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.
- Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ, за його словами, з невідомої причини не стала продовжувати угоду.
- Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.
- В УАФ, в свою чергу, повідомили, що планували продовжити контракт з Шевченком, однак зустріч сторін не відбулася.