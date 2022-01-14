Вболівальники "Мілана" вивісили величезний банер на честь легендарного українця.

У четвер, 13 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії "Мілан" бився проти "Дженоа". Гра завершилася перемогою "россонері" у додатковий час.

Перед початком поєдинку вболівальники "Мілана" вивісили величезний банер на честь колишнього нападника свого клубу, а нині тренера "грифонів" Андрія Шевченка.

"Довга історія кохання, погляд в Манчестері, висічений в наших серцях. Шева - легенда назавжди", - написали на банері ультрас "червоно-чорних".

Крім того, вболівальники "Мілана" на "Сан-Сіро" довго скандувала ім'я свого улюбленця.

"Погляд в Манчестері" - відсилання до погляду Шевченка на рефері перед пробиттям вирішального пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" на "Олд Траффорд" у 2003 році. Саме гол українця приніс їхній команді перемогу в Лізі чемпіонів.

Читайте такожШевченко висловився про поразку Дженоа проти Мілана і свою можливу відставкуУ футболці "Мілана" Шевченко провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.

У складі "россонері" українець вигравав чемпіонат Італії, Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Тренерська кар'єра Андрія Шевченка в Італії складається далеко не так успішно, як ігрова. Керівництво "Дженоа" розглядає варіант звільнення українського фахівця через незадовільні результати команди.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка