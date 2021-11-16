Міралем П'яніч опинився поза заявкою своєї команди.

Опорний півзахисник "Барселони" та Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч не зіграє проти України в доленосному поєдинку.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Про це повідомив спортивний журналіст Харіс Мрконья у своєму Twitter. Зауважимо, що П'яніч відсутній в заявці на сьогоднішню гру.

Нагадаємо, що Міралем був зіркою "Ювентусу", а тепер виступає на правах оренди в турецькому "Бешикташі", але його контракт належить "Барселоні".

Боснійці вже, окрім П'яніча, мають серйозні кадрові втрати перед матчем з Україною. Едін Джеко та Сеад Колашинац потрапили до лазарету.

31-річний П'яніч згідно з авторитетним порталом Transfermarkt є найдорожчим гравцем своєї збірної - його вартість складає 18 мільйонів євро.

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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Матч пройде 16 листопада в боснійському місті Зениця о 21:45.

У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.

Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.

Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-оф.

Автор: Артем Будрін