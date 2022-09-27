Нагороди дісталися наставнику і футболісту "Вереса".

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих тренера і гравця за перший місяць чемпіонату України з футболу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, за результатами голосування найкращим футболістом першого місяця УПЛ був визнаний півзахисник "Вереса" Дмитро Кльоц, який набрав 31,2% голосів.

У чотирьох матчах чемпіонату він відзначився одним голом і однією результативною передачею.

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Також на нагороду претендували Дмитро Непогодов ("Чорноморець") - 23,1 %, Денис Безбородько ("Зоря" / "Колос") - 19,2%, Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 17,9% і Андрій Цуріков ("Олександрія") - 8,6%.

У номінації за найкращого тренера переміг наставник "Вереса" Юрій Вірт, який з 48,9% голосів обійшов конкурентів.

У боротьбі за нагороду він випередив Олександра Кучера ("Дніпро-1") - 23,3%, Ярослава Вишняка ("Колос") - 10,7%, Патріка ван Леувена ("Зоря") - 9,3% і Валерія Кривенцова ("Металіст-1925") - 7,8 %.

Варто зазначити, що "Верес" став головною сенсацією початку нового сезону чемпіонату України з футболу. Рівненський клуб володіє дуже скромними фінансами, але підопічним Юрія Вірта вдалося здобути 3 перемоги в 4-х стартових турах.

"Верес" посідає п'яте місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 9 балами в активі. Лідирують же в турнірній таблиці УПЛ після 4-х турів "Колос" і "Шахтар" - у яких по 10 набраних очок. На третьому рядку йде "Дніпро-1" з 9 балами, але у команди Олександра Кучера на один матч зіграно менше.

Нагадаємо, УПЛ відновиться після міжнародної паузи 30 вересня. Розпочнеться 5-й тур матчем "Верес" - "Рух".

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