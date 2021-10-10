Зірковий нападник Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд у футболці збірної Португалії.
Як повідомляє Yahoo, Роналду став рекордсменом за кількістю матчів за збірну в Європі.
Вийшовши на поле в товариському матчі проти Кіпру, Роналду провів свій 181-й матч за збірну Португалії.
За цим показником він обійшов захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса, у якого 180 матчів.
У цьому матчі Роналду забив один гол і оновив свій рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну - 112.
Світовим рекордсменом по іграх за збірні є екс-захисник Со Чин Аун, який провів за Малайзію 195 матчів у період з 1969 по 1984 роки. З діючих футболістів найкращий результат у Бадіра Аль-Мутави з Кувейту - 186 матчів.
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Кріштіану Роналду: недавні рекорди
- На початку року Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760 м'ячів в офіційних матчах.
- На Євро-2020 Роналду встановив відразу три великих рекорди.
- У вересні форвард побив світовий рекорд по голах за збірні.