Forbes підрахував доходи футболістів за сезон.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних футболістів світу в сезоні 2021-2022.

Рейтинг був складений Forbes.

За сезон Роналду повинен заробити 125 млн доларів до вирахування податків. З них 70 мільйонів - це зарплата футболіста, а 55 - доходи від рекламних контрактів.

На другій сходинці розташувався Ліонель Мессі - його дохід за сезон складе 110 мільйонів (75 зарплата, 35 - від реклами).

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До першої трійки також увійшов ще один форвард ПСЖ Неймар, який заробить 75 мільйонів доларів в клубі та ще 20 на рекламі.

Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців світу

1. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 125 млн доларів

2. Ліонель Мессі (ПСЖ) - 110 млн

3. Неймар (ПСЖ) - 95 млн

4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 43 млн

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 41 млн

6. Роберт Левандовскі ("Баварія") - 35 млн

7. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - 35 млн

8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34 млн

9. Гарет Бейл ("Реал") - 32 млн

10. Еден Азар ("Реал") - 29 млн

Повернення Роналду в "МЮ"

27 серпня Роналду попрощався з одноклубниками по "Ювентусу" і покинув Турин. Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з "Юве" щодо трансферу португальця.

31 серпня Роналду підписав контракт, присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Вже в першому матчі після повернення форвард оформив дубль. Всього на його рахунку вже 4 голи в трьох матчах.

Раніше Роналду виступав за "Ман Юнайтед" з 2003 по 2009 роки. Він виграв з клубом 9 трофеїв, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів і три чемпіонські титули в АПЛ.

Автор: Антон Дудар