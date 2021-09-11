Зірковий нападник Кріштіану Роналду забив два голи за "Манчестер Юнайтед" у своєму дебютному матчі після повернення в клуб.

У матчі АПЛ проти "Ньюкасла" Роналду вийшов на поле з перших хвилин і відкрив рахунок. Португалець зіграв на добиванні після того, як голкіпер відбив удар Мейсона Грінвуда.

У другому таймі Роналду оформив дубль, пробивши голкіперу між ніг.

Голи португальця допомогли "Манчестер Юнайтед" здобути перемогу в матчі з рахунком 4:1.

27 серпня Роналду попрощався з одноклубниками по "Ювентусу" і покинув Турин. Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з "Юве" щодо трансферу португальця.

31 серпня Роналду підписав контракт, присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.