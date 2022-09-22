Андрій Ярмоленко оцінив поразку збірної України у грі з Шотландією.

У середу, 21 вересня, відбувся перенесений поєдинок групового турніру Ліги націй УЄФА, в якому Шотландія розгромила збірну України на стадіоні "Хемпден Парк" з рахунком 3:0.

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко поділився своєю думкою про результат зустрічі.

"Як і очікувалося, ми грали проти сильного суперника. Знали їх сильні якості, але прямо зараз складно розбирати матч. Будемо дивитися і розбиратися. Думаю, розберемо гру і зробимо висновки. Суперник переміг заслужено, створили багато моментів. У групі ще нічого не закінчено. У нас є ще два матчі, все в наших руках. Потрібно перемагати в двох матчах.

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Претензій щодо самовіддачі бути не повинно, хлопці всі віддавалися на полі, але це футбол, таке трапляється. Повторю, що все в наших руках, є дві зустрічі.

Суперник не давав нам розігрувати м'яч так, як це було в минулому нашому матчі. Забрали у нас сильні якості, і ми підлаштувалися під їх футбол у другому таймі. А нам потрібно посидіти, подумати і зробити висновки", - наводить слова Ярмоленка сайт офіційний УАФ.

Додамо, що після 4-х турів збірна Шотландії посідає перше місце в групі 1 дивізіону в Ліги націй з 9 балами в активі. У збірної України 7 набраних очок і другий рядок. На третій позиції йде Ірландія з 4 очками, а замикає квартет Вірменія - 3 бали.

У наступному турі Ліги націй збірна Шотландії на своєму полі зіграє проти Ірландії, а Україна в гостях поміряється силами з Вірменією. Матчі заплановані на 24 вересня.

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