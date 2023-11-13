У листопаді збірна Італії зіграє два ключових матчі в рамках кваліфікації Євро-2024.

17 і 20 листопада національна збірна Італії зіграє вирішальні матчі в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Напередодні головний тренер "Скуадри Адзурри" оголосив склад команди на листопадові ігри відбору на чемпіонат Європи. У розташування команди не були викликані Сандро Тоналі ("Ньюкасл") і Ніколо Фаджолі ("Ювентус"). Ці футболісти були відсторонені від футболу. Також в табір збірної не зміг прибути форвард "Дженоа" Маттео Ретегі, який відновлюється після травми.

Пізніше стало відомо, що з заявки були викреслені ще три гравці: воротар "Наполі" Алекс Мерет, захисник "Мілана" Давіде Калабрія центрбек "Аталанти" Рафаель Толой. Ці футболісти отримали пошкодження в матчах Серії А в 12-му турі, який відбувся на вихідних.

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У понеділок, 13 листопада, стало відомо, що вирішальні ігри кваліфікації Євро-2024 пропустить також півзахисник "Ювентуса" Мануеле Локателлі. За інформацією італійських ЗМІ, він отримав травму на тренуванні і покинув базу збірної Італії в Коверчано.

З урахуванням всіх травм заявка збірної Італії на матчі проти Північної Македонії та України виглядає наступним чином:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель ("Лаціо"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенхем", Англія)

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі - "Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Андреа Камбьясо, Федеріко Гатті (обидва - "Ювентус"), Джованні ді Лоренцо ("Наполі")

Півзахисник: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва - "Інтер"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина"), Андреа Кольпані ("Монца"), Браян Крістанте ("Рома"), Жоржиньо ("Арсенал", Англія)

Форвард: Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обидва - "Ювентус"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано ("Наполі"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Ніколо Дзаньоло ("Астон Вілла", Англія)

Нагадаємо, збірна Італії зіграє в листопаді два матчі в рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу. 17 листопада "Скуадра Адзурра" зіграє проти Північної Македонії, а 20 листопада - проти збірної України.

Становище команд у групі з кваліфікації Євро-2024: Англія (6 матчів, 16 очок), Україна (7 матчів, 13 очок), Італія (6 матчів, 10 очок), Північна Македонія (6 матчів, 7 очок), Мальта (7 матчів, 0 очок).

Відзначимо, що переможець матчу Україна - Італія отримає пряму путівку на ЧЄ-2024 з футболу.

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