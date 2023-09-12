Матч проти України пропустить лідер півзахисту збірної Італії Сандро Тоналі.

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє проти Італії в рамках шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Україна.

Напередодні матчу стало відомо, що італійська команда зазнала серйозної кадрової втрати. Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті не зможе розраховувати в цій грі на Сандро Тоналі.

Відео дня

Хавбек "Ньюкасла" отримав пошкодження в матчі п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії і не встиг відновитися до зустрічі з Україною.

У фінальній заявці збірної Італії на поєдинок проти України Тоналі відсутній.

Також поєдинок з українською збірною пропустять Джанлука Манчіні, Маттео Політано, Іван Проведель і Леонардо Спінаццола.

Заявка збірної Італії на матч з Україною:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма, Алекс Мерет, Гульєльмо Вікаріо.

Захисник: Джованні Ді Лоренцо, Федеріко Дімарко, Крістіано Бірагі, Алессіо Романьолі, Маттео Дарміан, Джорджо Скальвіні, Ніколо Казалле, Алессандро Бастоні.

Півзахисник: Мануель Локателлі, Ріккардо Орсоліні, Давіде Фраттезі, Маттео Пессіна, Браян Крістанте, Ніколо Барелла.

Нападник: Матео Ретегі, Джакомо Распадорі, Вільфред Ньонто, Чіро Іммобіле, Маттіа Дзакканьі, Ніколо Дзаньоло.

Додамо, що після п'яти турів збірна України з 7 очками йде на другій позиції в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024. Італія з 4 балами йде третьою. Також 4 бали у Північної Македонії, яка йде слідом за італійцями. Лідирує в групі збірна Англії - 13 очок. На останній сходинці Мальта - 0 очок.

Вас також можуть зацікавити новини: