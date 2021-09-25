"Гірники" забили чотири голи "Вересу".

Донецький "Шахтар" у 9-му турі чемпіонату України розгромив "Верес".

У першому таймі забивав тільки "Верес", але спершу у свої ворота. Після перерви Тете вивів "гірників" вперед, а на 79-й хвилині Марлос реалізував пенальті. На 87-й хвилині Лассіна Траоре довів рахунок до розгромного.

"Шахтар" набрав 22 очки і зрівнявся з "Динамо", але у киян матч 9-го туру ще попереду. У "Вереса" - 11 очок і восьме місце в таблиці УПЛ.

"Шахтар" - "Верес" - 4:1

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Голи: Мірошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (з пенальті), Траоре, 87 - Пасіч, 30

"Шахтар": Пятов, Конопля, Кривцов, Вітао (Бондар, 84), Корнієнко (Ісмаїлі, 70), Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 70), Сікан (Траоре, 63)

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Клець, Кучеров (Полюлях, 84), Є. Пасіч (Дахновський, 74), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасіч (Тимофеєнко, 84), Шестаков (Гечев, 74)

Попередження: Кривцов - Кучеров, Панасенко, Дахновський

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Антон Дудар