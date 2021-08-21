Одеська команда майже весь поєдинок грала в меншості.

В рамках п'ятого туру УПЛ одеський "Чорноморець" вдома без шансів капітулював перед донецьким "Шахтарем".

Одесити з 10-ої хвилини гри грали в меншості, оскільки їхній хавбек Богдан Білошевський отримав червону картку. Зазначимо, що в першому турі сезону цей півзахисник вже бачив перед собою "червоне світло" від арбітра й, таким чином, Білошевський знову підвів свою команду.

В "Шахтаря" в стартовому складі з'явилося 9 українців. Зокрема, перший гол організували 20-річний Михайло Мудрик та 18-річний Георгій Судаков. Останній зміг відзначитися вдруге в УПЛ, а для Мудрика його гольова передача взагалі стала для нього першою в чемпіонаті України.

Потім "гірники" забили в роздягальню. Юхим Конопля у своїй дебютній грі за "Шахтар" відзначився асистом на Алана Патріка.

Наприкінці гри Мудрик ще раз віддав гольову передачу - цього разу юнак асистував Манору Соломону.

В основі за донецький клуб з'явився також 20-річний чемпіон світу Данило Сікан, який відіграв на вістрі атаки.

"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45+5, Соломон, 90+4

"Чорноморець": Кучерук, Кузик, Дубко, Кадірі, Путря, Михайленко, Білошевський, Авагімян (Тлумак, 78), Вачіберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Ісаєнко, 68), Бугай (Ванат, 68)

"Шахтар": П'ятов, Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Матвієнко (Вітао, 62), Кривцов, Конопля, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 62), Степаненко, Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос, Сікан (Дентіньо, 81)

Вилучення: Білошевський, 10

Відео огляд першого тайму. (Відео доповнюватиметься).

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Поєдинки 5-го туру УПЛ проходять з 20 по 23 серпня: де і коли дивитися матчі.

Тур відкрився грою "Ворскли" проти "Металіста 1925", в якому полтавська команда здобула перемогу.

"Верес" зміг здобути першу перемогу в сезоні, обігравши "Минай".

Автор: Артем Будрін