Донецький клуб продовжує адаптовуватися до вимог нового тренера.

5-го липня донецький "Шахтар" провів спаринг з мюнхенським "Тюркгюджю". Це був третій контрольний матч для "гірників" на зборах в Австрії.

"Торкгюджю" виступає у Третій німецькій Бундеслізі та базується в турецькій громаді Мюнхена. Клуб був заснований у 2009 році.

Цього разу донеччани змогли перемогти. В роздягальню гол забив Манор Соломон, котрий реалізував пенальті. За 10 хвилин до кінця гри мюнхенці відновили паритет, але 20-річний Михайло Мудрик вирвав перемогу для своєї команди. Юний талант забив свій перший гол на цих зборах.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі вже встиг зазнати першої поразки на чолі "Шахтаря", а тому ця звитяга має поліпшити настрій у колективі.

"Шахтар" - "Тюркгюджю" - 2:1

Голи: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 - Слішкович, 81

"Шахтар": Трубін, Сіпріано, Бондаренко, Мампассі, Конопля, Маркос Антоніо, Танковський, Соломон (Мудрик, 46), Судаков, Очеретько, Дентіньо

"Шахтар" (62+ хв): Трубін, Корнієнко, Бондаренко, Марлон, Додо, Маркос Антоніо, Майкон, Мудрик, Педріньо, Тете, Сікан

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"Шахтар": підготовка до сезону

"Шахтар" відправився на збір до Австрії 22 червня. Він триватиме до 10 липня.

У "гірників" також запланований спаринг проти "Шальке" (9 липня).

Старт сезону у "Шахтаря" намічений на 25 липня - в цей день команда проведе матч за Суперкубок України проти "Динамо", якщо УАФ не вирішить перенести цю гру на вересень.

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Автор: Артем Будрін