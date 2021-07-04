Донецький "Шахтар" провів другий контрольний матч на зборі в Австрії.
"Гірники" з мінімальним рахунком програли віце-чемпіону Польщі "Ракуву".
Для "Шахтаря" це був другий поєдинок під керівництвом нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Нагадаємо, що у першій зустрічі донеччани розгромили австрійську команду.
"Шахтар" - "Ракув" - 1:2
Голи: Соломон, 81 - Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)
"Шахтар": Шевченко, Корнієнко, Марлон, Вітао, Додо, Патрік, Майкон, Мудрик (Соломон, 46), Педріньо, Тете, Траоре
"Шахтар" (65+ хв.): Шевченко, Сіпріано, Вітао, Мампассі, Конопля, Бондаренко, Маркос Антоніо, Соломон, Танковський, Очеретько, Дентіньо
Читайте такожДинамо зіграло внічию зі швейцарським клубом (відео)
"Шахтар": підготовка до сезону
- "Шахтар" відправився на збір в Австрії 22 червня. Він триватиме до 10 липня.
- У "гірників" також заплановані спаринги проти команд "Тюркгюджю" (5 липня) та "Шальке" (9 липня).
- Старт сезону у "Шахтаря" намічений на 25 липня - в цей день команда проведе матч за Суперкубок України проти "Динамо".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram