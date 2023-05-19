У третьому поєдинку дня "Ворскла" обіграла "Кривбас".

У п’ятницю, 19 травня, розпочався розіграш 27-го туру Української Прем’єр-ліги. У цей день відбулися відразу три матчі чемпіонату.

Першими стартували "Дніпро-1" та "Колос". Ковалівці відкрили рахунок наприкінці першого тайму і пішли на перерву лідерами цього протистояння. Однак дніпряни все-таки змогли вирвати перемогу. Спочатку взяття воріт оформив Довбик, а перемогу господарям приніс Сарапій на 90+4-й хвилині.

СК "Дніпро-1" - "Колос" 2:1

Голи: Довбик 58, Сарапій 90+4 - М 'якушко 45+1

Огляд матчу:

Згодом розпочали свій поєдинок "Ворскла" та "Кривбас", котрі ідуть поруч у турнірній таблиці. Усе вирішив один гол – його забив Степанюк на 62-й хвилині зустрічі. Завдяки цій перемозі полтавці змогли обігнати криворіжців і тепер перебувають відразу позаду єврокубкової зони.

"Ворскла" - "Кривбас" 1:0

Гол: Степанюк 62

Огляд матчу:

Закривали ігровий день "Шахтар" та "Верес". За драматичністю цей поєдинок не поступається матчу між "Дніпро-1" та "Колосом". "Гірники" забили у першому таймі силами Зубкова. Відразу ж після перерви вони могли подвоїти перевагу у рахунку, однак Сікан не реалізував пенальті – голкіпер Когут врятував свою команду.

Більше того, рівняни ще й зрівняли рахунок. На 74-й хвилині зустрічі чудовий гол забив Шарай. Однак через кілька хвилин ейфорія гравців "Вереса" змінилася на розпач. "Гірники" зуміли вирвати перемогу завдяки зв’язці Ракіцький-Матвієнко.

"Шахтар" - "Верес" 2:1

Голи: Зубков 35, Матвієнко 83 - Шарай 74

Огляд матчу:

"Шахтар" продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи другий "Дніпро-1" на два очки. Позаду дніпрян на відстані шести залікових балів розташувалася "Зоря", котра проведе свій матч завтра. "Ворскла" посідає шосту позицію, однак поступається п’ятій "Олександрії" (котра теж зіграє завтра) шістьма очками. "Кривбас" іде відразу за полтавцями.

Відзначимо, що Артем Довбик забив сьогодні свій 24-й гол в УПЛ. До рекорду Генріха Мхітаряна, котрий 25 разів відзначився за один сезон чемпіонату, ще одне взяття воріт. "Дніпро-1" до кінця Прем’єр-ліги-2022-2023 проведе ще три матчі.

Решта поєдинків 27-го туру УПЛ заплановані на суботу 20 травня та неділю 21 травня.

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