Донецький "Шахтар" продовжує погоню за "Динамо" в чемпіонаті України.

У суботу, 30 жовтня, в поєдинку 13-го туру української Прем'єр ліги донецький "Шахтар" протистояв чернігівській "Десні". Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

Поєдинок завершився великою перемогою "гірників" з рахунком 4:1. Голами у складі команди переможців відзначилися Манор Соломон, Георгій Судаков, Тете і Фернандо. Гол у складі гостей забив Денис Безбородько.

"Шахтар" - "Десна" - 4:1

Голи: Соломон (9), Судаков (27), Тете (62), Фернандо (63) - Безбородько (23)

"Шахтар": Трубін, Додо (Конопля, 73), Бондар, Марлон (Кривцов, 74), Ісмаїлі (Матвієнко, 65), Майкон, Степаненко (Маркос Антоніо, 65), Тете, Судаков, Соломон, Фернандо (Мудрик, 65).

"Десна": Литовка, Жук (Тотовицький, 79), Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завійський, 69), Домбровський, Калитвинцев (Шевцов, 85), Безбородько (Будківський, 79).

Попередження: Степаненко (51), Бондар (70)

Відео голів:

Нагадаємо, що "Шахтар" кількома днями раніше в рамках 1/8 фіналу Кубка України впевнено розібрався з одеським "Чорноморцем".

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходить з 30 жовтня по 1 листопада: де і коли дивитися матчі.

"Динамо" зберігає лідерство в таблиці - у киян 35 очок. "Шахтар" з 32 балами в активі йде на другій сходинці.

"Маріуполь" з 4 очками залишається головним аутсайдером турніру.

Автор: Володимир Медяник