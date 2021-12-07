Шахтар познущався з Шерифа та красиво покинув Юнацьку лігу УЄФА

"Гірники" забили 6 голів.

"Шахтар" U-19 провів завершальний матч групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Молоді "гірники" в Києві розбили вщент молдавський "Шериф". Поєдинок був "в одні ворота" і донеччани відсвяткували тріумф, проте до плей-оф вийти не змогли. "Шахтар" U-19 - "Шериф" U-19 - 6:0 Голи: Бако, 6, Погорілий, 39 (з пенальті), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (з пенальті), Гулько, 87 "Шахтар" у Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати "Шахтар" U-19, як і основна команда "гірників", виступав в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

Турнірне положення в групі D: "Інтер" - 13 очок, "Реал" - 10, "Шахтар" - 9, "Шериф" - 0. Лідери групи сьогодні о 17:00 в завершальному турі проведуть очну дуель. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter