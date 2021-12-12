Марлос і донецький клуб не стали продовжувати співпрацю.

Бразильський півзахисник з українським паспортом Марлос покинув "Шахтар".

Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Контракт Марлоса з "Шахтарем" закінчується в кінці 2021 року. Сторони не стали продовжувати співпрацю.

"Керівництво ФК "Шахтар", тренерський штаб, футболісти, співробітники та вболівальники дякують Марлосу за проведені в команді роки, самовіддачу, професіоналізм, креатив, забиті м'ячі та асисти. Бажаємо успіхів і всього найкращого!",- йдеться в повідомленні"Шахтаря".

Марлос провів за "Шахтар" 287 ігор, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.

Нагадаємо, повідомлялося, що 33-річний Марлос може повернутися до Бразилії або ж і взагалі завершити кар'єру.

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"Марлос": кар'єра в Україні

Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки у "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".

Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Антон Дудар