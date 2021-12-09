Алан Патрік і Майкон підписали нові довгострокові угоди.

Донецький "Шахтар" оголосив про продовження контрактів з двома бразильськими півзахисниками: Аланом Патріком і Майконом.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря".

Алан Патрік поставив підпис під угодою, яка буде дійсна до кінця 2025 року.

Угода Майкона також розрахована до 31 грудня 2025 року.

"Алан в "Шахтарі" з 2011 року - він один з наших найдосвідченіших і найцінніших гравців. Майкон виступає за "Шахтар" з 2018 року і в цьому сезоні став також одним з лідерів команди. Обидва добре розуміють концепцію гри Роберто Де Дзербі та впевнено втілюють його ідеї на полі", - пояснив у Facebook мотиви продовження контрактів з гравцями гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Алан Патрік: кар'єра в "Шахтарі"

30-річний Патрік виступає за "гірників" з 2011 року, проте в період з 2013 по 2016 роки грав в оренді за бразильські "Інтернасьональ", "Палмейрас" і "Фламенго".

На його рахунку 178 матчів, 26 голів і 13 виграних титулів з "Шахтарем". Він шість разів ставав чемпіоном України, п'ять - володарем Кубка країни і один раз - володарем Суперкубка.

Майкон: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Майкон перейшов у "Шахтар" у 2018 році. Відтоді він встиг провести за "гірників" 97 матчів, в яких забив 8 голів.

З "гірниками" бразилець два рази виграв чемпіонат України та по разу - Кубок і Суперкубок країни.

Автор: Антон Дудар