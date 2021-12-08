Сергій Кривцов вважає, що в другому таймі "гірники" зіграли занадто самовпевнено.

У вівторок, 7 грудня, донецький "Шахтар" зіграв свій заключний поєдинок цього сезону Ліги чемпіонів. У 6-му турі групового етапу турніру "гірникам" протистояв молдавський "Шериф".

Донецький клуб завершив єврокубковий сезон втраченою на останніх секундах домашньою перемогою над тираспольським "Шерифом" (1:1).

Після фінального свистка, захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов, який відзначився результативною передачею у цій грі, підбив підсумки виступів своєї команди.

"Я думаю, що в другому таймі ми відчули вже не просто впевненість у собі, а самовпевненість. Почали грати занадто індивідуально, через це було багато обрізок, після чого все навантаження лягало на лінію оборони.

Читайте такожПереписали історію, але пишатися нічим: Шахтар показавши найгірший результат за весь час виступів у ЛЧВважаю, що потрібно було діяти більш командно, віддавати передачі, якщо у партнерів краща позиція, а не намагатися обводити суперника по другому разу.

Ми повинні були закривати цей матч у першому таймі. У таких іграх другий гол грає вирішальну роль. Це єдине, що нам не вдалося: забити другий м'яч. Забий ми, і далі пішов би третій і так далі. Але в підсумку ми не реалізували стільки моментів, а "Шериф" використовував свій мало не єдиний шанс", - наводить слова Кривцова сайт УЄФА.

Шахтар - Шериф: підсумки матчу

"Шахтар" не зумів здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022 і першу перемогу в ЛЧ під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Фернандо забив другий гол на груповому етапі ЛЧ 2021-2022. Тільки він забивав у "гірників" в поточному розіграші ЛЧ.

"Шахтар" з 2 набраними очками залишився на останньому місці в своїй групі, а "Шериф" (7 очок) навесні зіграє в плей-офф Ліги Європи.

"Шахтар" не зумів взяти реванш у "Шерифа" за поразку в першому колі (0:2).

Автор: Володимир Медяник