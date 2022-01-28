У п'ятницю, 28 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій другий поєдинок в нинішньому році.
Лідер чемпіонату України проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині, в рамках підготовки до другої половини сезону.
Суперником "гірників" був "Маріуполь".
Команди не змогли забити в ворота один одного і поєдинок у підсумку завершився внічию 0:0.
"Шахтар" - "Маріуполь" - 0:0
"Шахтар" (перший тайм): Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрік, Педріньо, Фернандо
"Шахтар" (другий тайм): П'ятов, Тобіас, Вітао, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес
"Маріуполь": Турбаєвський, Драмбаєв, Меліченко, Биков, Стасюк, Очеретько, Мішньов, Шостак, Світюха, Кащук, Гончарук.
У другому таймі на поле вийшли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.
Огляд матчу:
Нагадаємо, у першому своєму матч на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" з розгромним рахунком обіграв австрійський "Вольфсбергер" (4:1).
Читайте такожДинамо не змогло обіграти кривдника Зорі в заключному матчі на зборах в Іспанії (відео)Свій наступний поєдинок "Шахтар" зіграє 31 січня проти "Црвени Звезди".
"Шахтар": результати в сезоні
- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.