"Гірники" не змогли забити "Маріуполю".

У п'ятницю, 28 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій другий поєдинок в нинішньому році.

Лідер чемпіонату України проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині, в рамках підготовки до другої половини сезону.

Суперником "гірників" був "Маріуполь".

Команди не змогли забити в ворота один одного і поєдинок у підсумку завершився внічию 0:0.

"Шахтар" - "Маріуполь" - 0:0

"Шахтар" (перший тайм): Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрік, Педріньо, Фернандо

"Шахтар" (другий тайм): П'ятов, Тобіас, Вітао, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес

"Маріуполь": Турбаєвський, Драмбаєв, Меліченко, Биков, Стасюк, Очеретько, Мішньов, Шостак, Світюха, Кащук, Гончарук.

У другому таймі на поле вийшли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.

Огляд матчу:

Нагадаємо, у першому своєму матч на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" з розгромним рахунком обіграв австрійський "Вольфсбергер" (4:1).

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