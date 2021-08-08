Донецький клуб чимдуж мчиться до групового етапу головного клубного турніру Європи.

Донецький "Шахтар" продовжує пробиватися до групового раунду Ліги чемпіонів через сито кваліфікації. 10 серпня "гірникам" у третьому відбірковому раунді належить зіграти домашній матч проти "Генка" з Бельгії. Гра пройде в Києві на НСК "Олімпійський" о 20:30.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Генк".

Букмекери вважають, що "Шахтар" вже практично пройшов до наступного етапу. В матчі-відповіді, на думку букмекерів, також у донеччан проблем не буде.

На звитягу "гірників" пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як на "Генк" - 4,14, а на нічию - 4,20.

А ось на прохід до наступного раунду кваліфікації на "Шахтар" можна поставити з коефіцієнтом 1,11, а на бельгійський клуб - 6,50.

Шахтар - Генк: перед матчем

В першому поєдинку в Бельгії "Шахтар" здобув непросту перемогу.

"Шахтар" вперше за п'ять років грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" у 3-му раунді.

"Шахтар" не зможе у цій грі розраховувати на Манора Соломона, котрий зазнав травми.

Перед цією грою "Шахтар" в УПЛ несподівано поступився "Олександрії", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії виграв у вольовому стилі в "Кортрейка" (2:1).

Головним арбітром матчу в Києві призначений румун Іштван Ковач.

Автор: Артем Будрін