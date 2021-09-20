Гранди українського футболу розіграють перший трофей сезону.

22 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.

Букмекери вважають шанси команд на перемогу в цьому матчі рівними.

І на тріумф "Шахтаря", і на підсумковий успіх "Динамо" дається коефіцієнт 1,90.

Перемога однієї з команд в основний час матчу оцінюється коефіцієнтом 2,60, а нічия - 3,55.

Шахтар - Динамо: перед матчем

Спочатку матч за Суперкубок повинен був пройти 24 липня, але був перенесений на 22 вересня з ініціативи клубів.

"Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

"Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль.

Всього на рахунку киян 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у "Шахтаря" - 8 перемог і 8 поразок.

У цьому сезоні "Шахтар" і "Динамо" один проти одного ще не грали, а в минулому команди обмінялися перемогами в УПЛ (3:0 на користь "Шахтаря" і 1:0 на користь "Динамо"), а у Суперкубку "Динамо" перемогло з рахунком 3:1.

Головним арбітром зустрічі призначено Андрія Коваленка. Він ще не працював на дуелях "Шахтаря" і "Динамо".

Автор: Антон Дудар