"Шахтар" здобув третю перемогу на зборах у Туреччині.

У четвер, 8 лютого, донецький "Шахтар" зіграв черговий контрольний поєдинок в рамках навчально-тренувального збору в Туреччині.

Суперником "гірників" був чемпіон Туркменістану "Аркадаг".

Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Маріно Пушича з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі був відкритий на 25-й хвилині - пенальті реалізував півзахисник "Шахтаря" Егіналду. На 31-й хвилині захисник "Аркадага" Гуйчмурат Аннагулієв зрівняв рахунок. Через шість хвилин Георгі Гочолейшвілі вивів "гірників" вперед знову, реалізувавши пенальті.

У другому таймі футболісти донецького клубу забили ще двічі. На 70-й хвилині відзначився Егіналду, оформивши дубль. На 90+1-й хвилині був забитий мабуть найкрасивіший гол в цьому матчі - Педріньо отримав м'яч за межами штрафного майданчика, ефектно прибрав захисника і пробив потужним ударом в кут воріт.

"Шахтар" - "Аркадаг" - 4:1

Голи: Егіналду, 25 (пенальті), 70, Гочолеішвілі, 37 (пенальті), Педріньо, 90+1 - Аннагулієв, 31

Стартовий склад "Шахтаря": Рудько, Гочолеішвілі, Лемкін, Лацабідзе, Педріньо, Міроші, Назарина, Ракицький, Швед, Цуканов, Егіналду

Огляд матчу:

Відзначимо, що в рамках збору в Туреччині "Шахтар" зіграв вже шість матчів. "Гірники" раніше обіграли "Пюнік" (2:0) і "Лех" (3:1), зіграли внічию з "Марібором" (0:0) і програли проти клубів "Градець-Кралове" (0:2) і "Вележ Мостар" (2:3).

Першу половину сезону УПЛ "Шахтар" закінчив на четвертій позиції в турнірній таблиці. В активі "гірників" 31 набране очко.

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