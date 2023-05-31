Фінал Ліги Європи пройде в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

У середу, 31 травня, пройде матч фіналу Ліги Європи-2022/2023, в якому зустрінуться іспанська "Севілья" та італійська "Рома".

Зустріч прийме стадіон "Пушкаш Арена" в Угорщині.

"Севілья" цей євросезон починала в Лізі чемпіонів, але на стадії групового етапу посіла тільки третє місце і вилетіла в Лігу Європи.

Відео дня

У плей-офф Ліги Європи іспанський клуб пройшов нідерландський ПСВ (3:0, 0:2), турецький "Фенербахче" (2:0, 0:1), англійський "Манчестер Юнайтед" (2:2, 3:0) і італійський "Ювентус" (1:1, 2:1).

"Рома", в свою чергу, виступала в цьому єврокубковому сезоні в Лізі Європи на правах переможця Ліги конференцій.

На стадії групового раунду підопічні Жозе Моурінью посіли друге місце в квартеті з "Бетісом", "Лудогорцем" і фінським клубом ХІК.

У плей-офф Ліги Європи римляни пройшли австрійський "Зальцбург" (0:1, 2:0), іспанський "Реал Сосьєдад" (2:0, 0:0), нідерландський "Фейєноорд" (0:1, 4:1), і німецький "Байєр" (0:0, 1:0).

Варто відзначити, що для "Севільї" це буде вже сьомий фінал Ліги Європи. Іспанський клуб здобув перемоги в попередніх шести і є абсолютним рекордсменом турніру.

"Рома" зіграє у фіналі цього турніру вдруге у своїй клубній історії. У 1991 році римляни програли свій фінал міланському "Інтеру" (0:2, 1:0).

Севілья - Рома: трансляція

В Україні в прямій трансляції фінал Ліги Європи буде показаний на платформі MEGOGO, а також Volia TV.

Початок поєдинку - о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт" (Німеччина), який переміг шотландський "Рейнджерс" у фіналі турніру минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: