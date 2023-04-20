Команди зустрінуться вдруге за тиждень.

У четвер, 20 квітня, іспанська "Севілья" зустрінеться з англійським "Манчестер Юнайтед" у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї. Стартовий свисток запланований на 22:00 за київським часом. Головний арбітром цього матчу буде португалець Артур Соареш Діаш.

Це буде друга зустріч команд за тиждень. Минулого четверга команди грали у Англії. Тоді "Манчестер Юнайтед" завдяки дублю Забітцера вийшов вперед у першому таймі, однак два автоголи "червоних дияволів" наприкінці матчу встановили остаточний рахунок 2:2.

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Наразі "Севілья" має кращі показники в особистих зустрічах проти "Манчестер Юнайтед". На рахунку "андалусійців" дві перемоги. Також два рази матчі завершилися нічийним результатом.

На стадії плей-оф Ліги Європи "Севілья" пройшла ПСВ (3:0, 0:2) та "Фенербахче" (2:0, 0:1). "Манчестер Юнайтед" був сильнішим за "Барселону" (2:2, 2:1) та "Бетіса" (4:1, 1:0). Для "манкуніанців" "Севілья" стане третьою іспанською командою у іграх на виліт.

Нагадаємо, що "андалусійці" мають є найбільше перемог у Лізі Європи – шість трофеїв (включно з Кубком УЄФА). У той же час в активі МЮ один титул ЛЄ.

Севілья – Манчестер Юнайтед: прогноз

У дуелі іспанського та англійського клубів букмекери знову, як і у минулому матчі, вважають фаворитом "Манчестер Юнайтед". Зробити ставку на перемогу "червоних дияволів" в цій грі можна з коефіцієнтом 2,00. Перемога "Севільї" оцінюється коефіцієнтом 3,80.

Коефіцієнт на нічию – 3,65. Гол "Манчестер Юнайтед" в матчі з "Севільєю" оцінюється коефіцієнтом 1,19, а на гол "андалусійців" приймають ставки з коефіцієнтом – 1,40. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,79.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу підопічних Еріка тен Хага з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат – 7,00.

Прохід МЮ до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,52, прохід "Севільї" – 2,54.

Севілья – Манчестер Юнайтед: трансляція

На території України в прямому ефірі матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи між "Севільєю" і "Манчестер Юнайтед" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

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