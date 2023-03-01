Перемогу "старій синьйорі" принесли голи Куадрадо, Данило, Бремера і Рабьо.

У вівторок, 28 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру італійської Серії А, в якому зустрічалися два туринські клуби - "Ювентус" і "Торіно".

Перемогу в дербі здобули футболісти "Юве".

Рахунок у грі був відкритий вже на 2-й хвилині - гравець "Торіно" Янн Карамо забив після передачі Алессандро Буонджорно. На 16-й хвилині ветеран "Ювентуса" Хуан Куадрадо зрівняв рахунок, забивши після передачі Костіча. На 43-й хвилині Арнальдо Антоніо Санабрія знову вивів "Торіно" вперед вдруге, але знову втримати перевагу гості не змогли. Лише через три хвилини "Ювентус" відповів голом бразильського крайнього захисника Даніло.

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У другій половині зустрічі здобути перемогу "Юве" допоміг колишній гравець "гранатових" Глейсон Бремер. Центральний захисник спочатку забив сам, а після віддав результативну передачу на Адрієна Рабьо.

"Ювентус" - "Торіно" - 4:2

Голи: Куадрадо, 16, Даніло, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81-Карамо, 2, Санабрія, 43

"Ювентус": Щесни, Даніло, Бремер (Бонуччі, 90), Алекс Сандро, Куадрадо (Де Шильо, 69), Фаджолі, Барренчеа (Погба, 69), Рабьо, Костіч, Ді Марія (К'єза, 69), Влахович (Кін, 86)

"Торіно": Мілінкович-Савич, Джіджі (Гравіллон, 84), Схурс, Буонджорно, Сінго, Лінетті (Річчі, 74), Іліч, Родрігес (Войвода, 75), Міранчук, Санабрія, Карамо (Радоньіч, 60 (Сек, 75))

Попередження: Родрігес, Річчі

Огляд матчу:

Варто відзначити, що в цьому матчі вперше після повернення в "Ювентус" на полі з'явився півзахисник Поль Погба. Він взяв участь в офіційній грі вперше за 315 днів.

Перемога в цій грі дозволила "Ювентусу" піднятися на сьоме місце в Серії А. В активі "старої синьйори" 35 набраних очок (з урахуванням штрафу в 15 балів). "Торіно" знаходиться на десятій сходинці з 31 балом.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" 5 березня зіграє проти "Роми", а "Торіно" 6 березня поміряється силами з "Болоньєю".

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