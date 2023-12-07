"Евертон" набрав 10 очок і піднявся на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

У четвер, 7 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав "Ньюкасл".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і сенсаційно завершився розгромною перемогою господарів поля.

Перший тайм команди закінчили без забитих голів. У другій половині зустрічі "Евертон" вразив ворота суперника тричі. На 79-й хвилині гол у складі "ірисок" забив Двайт Макніл. На 86-й хвилині Абдулае Дукуре подвоїв перевагу господарів поля, забивши після передачі Джека Харрісона. На 90+8-й хвилині крапку в грі поставив Бето, забивши третій м'яч у ворота "Ньюкасла".

Відео дня

"Евертон" - "Ньюкасл" - 3:0

Голи: Макніл, 79, Дукуре, 86, Бето, 90+8

"Евертон": Пікфорд, Коулман (Паттерсон, 67), Тарковскі, Брентуейт, Миколенко, Гаррісон, Янг, Гуйє, Макніл, Дукуре, Калверт-Льюїн (Бету, 85)

"Ньюкасл": Дубравка, Тріпп'єр, Ласселс (Крафт, 90), Шер, Лівраменто, Майлі (Рітчі, 90), Гімараес, Жоелінтон, Альмірон, Ісак, Гордон

Попередження: Гуйє (35), Калверт-Льюїн (83), Бету (87)

Зазначимо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цю гру у стартовому складі та відіграв весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,0 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Евертону" набрати 10 очок і покинути зону вильоту. "Іриски" піднялися на 17-е місце. "Ньюкасл" з 26 очками займає 7-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зіграє проти лондонського "Челсі", а "Ньюкасл" зустрінеться з "Тоттенхемом".

Вас також можуть зацікавити новини: