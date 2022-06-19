Георгій Бущан наголосив, що це спільне рішення всієї команди.

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан розповів про колективний перехід збірників на українську мову.

"У збірній, якщо подивитеся, то вже як мінімум рік розмовляють українською. Тому, що ми на Євро-2020 уже розмовляли, давали інтерв’ю українською мовою. Вже щонайменше рік, а то й більше. Між хлопцями ми вирішили: коли ти приїжджаєш у збірну, треба переходити на рідну", - розповів Бущан для програми "Денисов Time".

Нагадаємо, що 28-річний голкіпер з Одеси розказував, що йому важко дивитися в очі українським військовим.

Також Бущан з партнерами по збірній України заснував благодійний фонд, ціль якого - надавати гуманітарну і воєнну підтримку.

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