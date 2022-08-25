25 серпня з ранку перестав працювати офіційний сайт футбольного клубу "Рух".

Офіційний сайт українського футбольного клубу "Рух" піддався декільком DDoS-атакам.

ФК "Рух" виступив з офіційною заявою з приводу кібератак на клубний сайт.

"На сайт "Руху" було здійснено дві кібератаки. Офіційний сайт "жовто-чорних" піддався DDoS-атаці, через що на цей момент не функціонує.

DDoS-атака - це спеціально спрямований потужний потік трафіку у вигляді хаотичних запитів на конкретний інтернет-ресурс, у результаті чого сайт перестає функціонувати.

Як бачимо зі скріншотів нижче, на сайт "жовто-чорних" така кібератака була здійснена вдень 24 серпня – за дві години до матчу "Рух" – "Металіст". Ще потужніша DDoS-атака була здійснена зранку 25 серпня. Сайт і надалі не функціонує.

Як нам стало відомо, ця кібератака була здійснена порохоботами, які проявляли свою активність ще під час виборів. Цілком вірогідно, що в атаках на сайт "Руху" присутній і російський слід. Відтак просимо звернути увагу на кінцевого бенефіціарного власника "Setanta", чий бізнес досі працює на території Білорусі. Такими ганебними та незаконними діями окремі суб’єкти футболу не змусять нас мовчати. "Рух" звернеться у кіберполіцію, аби усі причетні до цього понесли справедливе покарання.

Розуміємо, що хтось із кабінетів з провулка на Лабораторній не хоче бачити "Рух" в українському футболі. Ми самобутній, сучасний клуб, який стоїть на боці правди, вміємо та будемо відстоювати свої інтереси до кінця. Запевняємо, ця ситуація буде мати набагато ширший і глибший резонанс, ніж це собі уявляють деякі чиновники з Будинку футболу", - йдеться в заяві на офіційній сторінці ФК "Рух" в Фейсбуці.

Нагадаємо, в середу, 23 серпня в матчі першого туру чемпіонату України з футболу "Рух" зустрічався з харківським "Металістом". Гра завершилася перемогою харків'ян з рахунком 2:1.

Матч "Рух" - "Металіст" не змогли подивитися вболівальники в прямому ефірі, оскільки УПЛ заблокувала безкоштовну трансляцію цього поєдинку на YouTube.

Раніше аналогічна ситуація сталася з трансляцією матчу "Зоря" - "Ворскла" в YouTube на майданчиках 1+1 media. У компанії прокоментували інцидент так: "Трансляція матчу проходила в легальний спосіб, адже 1+1 media має всі необхідні права на показ контенту. У свою чергу, ми подали зустрічну апеляцію, надавши всі необхідні юридичні документи. За правилами YouTube, вона буде розглянута протягом 14 днів".

У свою чергу, 1+1 media нагадує, що має всі необхідні права на показ матчів УПЛ за участю ФК "Динамо" Київ, "Дніпро-1", "Зоря", "Металіст", які футбольні клуби передали мовнику за власною ініціативою. "Ми поділяємо місію ФК зробити футбол доступним і безкоштовним до перегляду, адже в цей надскладний час ми всі повинні об'єднуватися! Слава Україні!", - коментують в 1+1 media.

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