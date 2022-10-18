"Дніпро-1" зумів вирвати перемогу над "Рухом" в компенсований час.

У неділю, 16 жовтня, в рамках 7-го туру чемпіонату України з футболу "Рух" програв "Дніпру-1" (2:3).

Поєдинок вийшов напруженим і видовищним, а перемогу "Дніпро-1" зумів вирвати на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

Після фінального свистка стався скандал. Спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков і генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин влаштували бійку безпосередньо на футбольному полі.

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Як інформує Dynamo.kiev.ua, генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин після завершення матчу образив спортивного директора клубу "Дніпро-1" Євгена Краснікова в нецензурній формі, після чого і почалася бійка.

Повідомляється, що причиною конфлікту стало розчарування представника "Руху" результатом матчу, оскільки львівський клуб міг отримати солідну фінансову винагороду від донецького "Шахтаря", якби зумів відібрати очки у "Дніпра-1". Згідно з джерелами, мова йде про суму в розмірі 100 тисяч американських доларів.

Вже в роздягальні конфлікт між представниками обох клубів був врегульований і залагоджений.

Додамо, що перемога над "Рухом" дозволила "Дніпру-1" зберегти лідерство в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олександра Кучера виграла всі шість матчів в поточному сезоні, набравши 18 очок. "Шахтар" з 16 балами йде на другій сходинці. "Рух" набрав всього 4 очки за сім зіграних матчів і займає 13-у позицію.

У наступному турі чемпіонату України "Рух" зіграє в гостях проти "Ворскли", а "Дніпро-1" поміряється силами з "Інгульцем". Обидва поєдинки заплановані на 19 жовтня.

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