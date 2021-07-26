Новий чемпіонат України сезону 2021/2022 розпочався ще для двох команд. В Полтаві місцева "Ворскла" приймала СК "Дніпро-1". Команди між собою сильнішого не виявили.
Господарі відкрили рахунок в дебюті гри завдяки шикарному підкрученому удару Руслана Степанюка. В другому таймі дніпряни залишилися у меншості, але "Ворскла" все одно не змогла втримати перевагу. Команду Ігоря Йовічевіча виручив герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик, котрий записав до свого активу дубль.
"Ворскла" - "Дніпро-1" - 2:2
Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (автогол) - Довбик, 59, 72
"Ворскла": Різник, Яворський, Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Пердута, Якубу (Кравчук, 81), Пуцлін, Скляр, Тіль (Челядін, 60), Степанюк (Вакула, 60), Кане (Луїзао, 60)
"Дніпро-1": Паст, Лучкевич (Батагов, 76), Адамюк, Сваток, Логінов, Кравченко, Когут (Ді Франко, 57), Джурасек, Чуже, Русин (Назаренко, 61), Довбик
Вилучення: Логінов, 56 (друга жовта картка)
Відео огляд першого тайму.
Відео огляд другого тайму.
Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур
- Матчі 1-го туру УПЛ проходять з 23 по 26 липня, але поєдинок між "Динамо" і "Минаєм" був перенесений на 11 серпня.
- У матчі-відкритті чемпіонату "Львів" та "Маріуполь" зіграли внічию.
- Внічию також завершився поєдинок між "Вересом" та "Колосом".
- "Шахтар" здобув перемогу над "Інгульцем" в дебютному поєдинку Роберто Де Дзербі.
- "Металіст 1925" здобув свою першу перемогу в УПЛ, а "Зоря" сенсаційно поступилася "Олександрії". Ще в одному матчі "Десна" розгромила "Чорноморець" з рахунком 3:0.