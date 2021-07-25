Бронзові призери розпочинають новий сезон домашнім матчем проти "Олександрії".

25 липня в Запоріжжі на "Славутич Арені" луганська "Зоря" прийматиме "Олександрію" у рамках першого туру УПЛ сезону 2021/2022. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Команда Віктора Скрипника в минулому сезоні фінішувала на третьому місці, а "Олександрія" - на 9-му. В це міжсезоння клуб з Кіровоградської області змінив тренера: Володимира Шарана замінив на посаді наставника Юрій Гура, котрий сьогодні проведе перший офіційний матч з "Олександрією".

Вашій увазі трансляція гри від телеканалу УНІАН ТБ.

Також матч покаже FootballHub.

Автор: Артем Будрін