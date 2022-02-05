Воротар марокканського клубу відзначився курйозним автоголом.

У чемпіонаті Марокко з футболу в рамках 16-го туру зустрічалися "Рапід Уед-Зем" і "Хассанія Агадір".

Поєдинок двох аутсайдерів марокканської першості викликав до себе великий інтерес за підсумком, але не через якісь видатні результати або голи, а через один дуже курйозний і смішний момент, що стався в кінцівці зустрічі.

На 80-й хвилині при при рахунку 0:1 захисники господарів не змогли зупинити м'яч і нападник гостей Саада Морслі побіг пресингувати голкіпера Мехді Уая.

31-річний воротар трохи розгубився і не зміг з першої спроби вдало обробити м'яч. Другим дотиком він, схоже, хотів сильно вибити м'яч, але вийшов розстріл власних воріт. А можливо у голкіпера просто здали нерви і він вирішив, що "ну його, цей ваш футбол".

Читайте такожКурйоз в Кубку Німеччини: футболіст забивши пенальті, але гол скасували через "ляп" (відео)До слова, поєдинок завершився поразкою господарів з рахунком 0:2, а до кінця зустрічі суддя показав ще три червоних картки.

Відео з ляпом воротаря:

Ця перемога дозволила клубу вийти за межі зони вильоту і тримає команду на 14-му місці. "Рапід Уед-Зем" у свою чергу йде на останній сходинці турнірної таблиці. У них 10 очок в 16 матчах.

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