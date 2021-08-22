Андрій Шевченко 1 серпня попрощався зі збірною України.

Андрій Шевченко, який 1 серпня покинув збірну України, розповів про свої плани.

Про це Шевченко сказав у програмі "Великий футбол".

"Ми не розглядали жодних варіантів з боку клубів до закінчення контракту з УАФ", - підкреслив Шевченко.

Він повідомив, що зараз планує приділити час "можливості поїздити по інших клубах, подивитися, поспілкуватися з іншими тренерами": "Я і мій штаб, напевно, підвищимо нашу увагу в цьому напрямку".

За словами тренера, в майбутньому він готовий тренувати як клуб, так і збірну:

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"Подивимося, які будуть варіанти. Мені цікавий проект. Завжди цікаво працювати з командою, у якої є амбіції. Це може бути або клуб, або збірна. Ми розглядаємо різні варіанти".

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід до 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Автор: Антон Дудар