Збірна України поступилася Англії в стартовому матчі кваліфікації ЧЄ-2024.

У неділю, 26 березня, в поєдинку другого туру відбору на Євро-2024 з футболу збірна України програла проти національної команди Англії.

Матч проходив на стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань підбив підсумки зустрічі. 41-річний фахівець зазначив, що його підопічні не дотерпіли в першому таймі, що серйозно вдарило по психології.

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"Вважаю, трохи не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш в роздягальню з рахунком 0:2 на табло, коли за 2 хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда здатна на більше", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Також Руслан Ротань прокоментував свої кадрові рішення в матчі зі збірною Англії. Зокрема, він пояснив, чому вирішив перевести Олександра Зінченка у другому тайм на правий фланг.

"Коли заходили у фланг, ми втратили дуже багато м'ячів, тому в цій позиції я розраховував на те, що ми не будемо втрачати м'ячі і більше будемо контролювати гру. З цим пов'язано.

Плюс випустив свіжих гравців в середину, щоб дати поштовх і все ж змогти переломити хід зустрічі, бути трохи активніше попереду. Але, на жаль, нам не вдалося бути агресивними попереду в цій грі.

Розумієте, коли матч закінчився з результатом, який маємо на табло, то можна багато чого говорити зараз і виправдовуватися. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо. Ми розуміли прекрасно, що перші хвилини в першому таймі будуть для нас складними, збірна Англії буде нас пресувати, буде активно накривати, буде давати мало часу на роботу з м'ячем. У першому таймі потрібно було просто витримати цей натиск, добре контролювати м'яч.

І якраз була ідея в другому таймі, що Циганков, який зараз дійсно в прекрасній формі, я згоден з вами, повинен був вийти і зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, ці моменти і плани не сходяться. Можна по-різному це оцінювати. Але це було моє рішення, я його прийняв.

Що стосується виходу Довбика на заміну, то, можливо, можна було трохи раніше. Однак Яремчук добре працював на оборону", - розповів Ротань.

Відзначимо, що це був перший офіційний матч для Руслана Ротаня на посаді головного тренера збірної України. 41-річний спеціаліст замінив на цій посаді Олександра Петракова.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати та турнірне становище

У кваліфікації ЧЄ-2024 з футболу збірна України виступає в групі з, де їх суперниками є збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

Щоб завоювати пряму путівку на континентальну першість, потрібно посісти перше або друге місце в групі відбору.

Матч проти Англії був першим для "синьо-жовтих" у відборі не Євро-2024.

Турнірне становище команд у групі з: Англія (2 матчі, 6 очок), Італія (2 матчі, 3 очки), Північна Македонія (1 матч, 3 очки), Україна (1 матч, 0 очок), Мальта (2 матчі, 0 очок).

Наступні свої матчі у відборі на ЧЄ-2024 збірна України зіграє в червні: проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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