Хансйорг Вісс заявив, що олігарх заявив занадто високу ціну.

Мільярдер Хансйорг Вісс зі Швейцарії заявив, що йому надійшла пропозиція купити футбольний клуб "Челсі", яким володіє російський мільярдер Роман Абрамович. Олігарх боїться санкцій.

Про е том повідомляє The Guardian.

Абрамович може потрапити під санкції Великої Британії через напад Російської Федерації на Україну. На цьому тлі з'явилася інформація про продаж ФК"Челсі".

Вісс вказав, що йому запропонували стати частиною консорціуму, в який увійдуть шість-сім інвесторів, для покупки "Челсі". При цьому він вказав, що Абрамович заявив занадто високу ціну.

"Абрамович намагається продати свої маєтки в Англії, він також хоче швидко позбутися Челсі. Я і ще три людини у вівторок отримали пропозицію купити Челсі у Абрамовича. Я почекаю чотири-п'ять днів. Абрамович зараз просить занадто багато. Ви знаєте, Челсі винен йому £2 млрд, але у Челсі немає грошей", - заявив Вісс.

Офіційної заяви від "Челсі" поки що немає.

Нагадаємо, що Абрамович купив футбольний клуб у 2003 році. За цей час "Челсі" п'ять разів вигравав англійську Прем'єр-лігу, двічі Лігу чемпіонів і двічі Лігу Європи.

Водночас Абрамович займає 12 місце в рейтингу найбагатших людей РФ за версією Forbes, а його статок оцінюється в 14,5 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський мільярдер і власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович продає свій розкішний будинок у Лондоні, щоб уникнути санкцій, введених Британією проти РФ за напад на Україну.