По всіх фронтах ворог зазнає втрат.

Російський бізнесмен Роман Абрамович відмовився від управління лондонським футбольним клубом "Челсі".

На офіційному сайті "Челсі" з'явилася відповідна заява.

"Упродовж майже 20 років я розглядав свою роль як роль хранителя клубу, чиє завдання полягає в тому, щоб сьогодні ми досягали настільки великого успіху, наскільки це можливо, а також будували своє майбутнє, при цьому граючи позитивну роль в наших співтовариствах.

Я завжди приймав рішення, керуючись найкращими інтересами клубу. Я як і раніше прихильний цим цінностям. Саме тому я сьогодні передаю управління клубом опікунам благодійного фонду "Челсі".

Я вважаю, що нині вони знаходяться в кращому положенні для того, щоб піклуватися про інтереси клубу, футболістів, персоналу і уболівальників", - сказано в заяві Абрамовича.

Зазначимо, що олігарх придбав "Челсі" у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. В його епоху лондонці двічі виграли Лігу чемпіонів. "Челсі" як актив оцінюється в 1,9 млрд євро. Серед претендентів на купівлю клубу безліч різних інвесторів.

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