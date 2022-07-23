Понад 250 тисяч євро може заробити "Уфа".

Генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов розповів, що клуб претендує на частку від суми трансферу Олександра Зінченка з "Ман Сіті" в "Арсенал".

"Закон є закон, там вийде понад 250 тисяч євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується й усе. Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через те, що є зараз. А все інше працює", - сказав Газізов для російських ЗМІ.

Зінченко грав за "Уфу" з лютого 2015 року по липень 2016 року. Згідно з регламентом ФІФА, при переході гравця до нової команди 5% суми трансферу має бути перераховано школам, які виховували футболіста віком від 12 до 23 років, 0,25% суми перераховується за кожен рік виховання віком від 12 до 15 років, 0,5% – за щороку віком 16-23 років.

Нагадаємо, у це міжсезоння "Ман Сіті" продав Зінченка до "Арсеналу" за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

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