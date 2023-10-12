Португалець Кріштіану Роналду порушив закони Ірану.

Зірковому нападнику "Аль-Насра" Кріштіану Роналду загрожує покарання у вигляді отримання 99 ударів батогом.

Як повідомляє Index HR, покарання буде виконано в тому випадку, якщо поргугальський футболіст знову відвідає Іран.

За даними джерела, причиною покарання став недавній вчинок Кріштіану.

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Нещодавно Роналду відвідав Іран, де "Аль-Наср" грав проти "Персеполіса" в рамках Ліги чемпіонів Азії. Напередодні гри португалець вирішив втілити мрію іранської художниці Фатіми. Жінка, яка має обмежені фізичні можливості, давно хотіла зустрітися з нападником збірної Португалії.

Кріштіану Роналду реалізував її мрію і зустрівся з нею. В ході зустрічі зірковий футболіст обійняв і поцілував Фатіму. Однак в Ірані обійняти і поцілувати незнайому жінку є суворим порушенням законів країни.

Напередодні Роналду отримав заочний вердикт - 99 ударів батогом, якщо він коли-небудь знову повернеться в Іран.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду забив 11 голів і віддав шість гольових передач в 11 іграх за "Аль-Наср" у всіх турнірах.

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