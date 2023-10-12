Британський боксер Ріккі Хаттон розповів про бій своєї мрії.

Колишній чемпіон світу з боксу в двох вагових категоріях Ріккі Хаттон заявив, що хотів би провести бій проти зіркового нападника "Аль-Насра" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

45-річний британець назвав легендарного португальського футболіста суперником своєї мрії.

"Хто мій суперник мрії? Кріштіану Роналду. Колись він грав за "Манчестер Юнайтед". Вболівальники "Юнайтед" люблять його, він хороший, тому чому б не дати йому ляпаса? Мені потрібно було спочатку його зловити, але він став футбольним гравцем, чи не так?

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Якщо серед боксерів Роберто Дюран був моїм фаворитом усіх часів. Було б цікаво вийти з ним на ринг і дізнатися, наскільки він хороший. Це була б дуже болюча ніч на рингу. Думаю, що Роналду або Дюран були б двома поєдинками моєї мрії", - наводить слова Хаттона talkSPORT.

Відзначимо, що Ріккі Хаттон свого часу був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версіями IBF, WBA, IBO, а також володів чемпіонськими поясами WBA, IBO в напівсередній вазі.

У послужному списку британця 45 перемог (32 нокаутом) і 3 поразки в 48 боях на профі-рингу. Професійну кар'єру Хаттон завершив у 2012 році. Свій останній бій він програв В'ячеславу Сенченку. Українець нокаутував Ріккі в дев'ятому раунді.

Кріштіану Роналду з 2023 року виступає за саудівський "Аль-Наср". У поточному сезоні 38-річний португалець зіграв 8 матчів в рамках чемпіонату Саудівської Аравії і забив 10 голів.

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