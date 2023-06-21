Кріштіану Роналду зіграв свій 200-й матч за національну збірну.

У вівторок, 20 червня, відбувся поєдинок четвертого туру відбору на Євро-2024, в якому збірна Португалії протистояла Ісландії.

Зустріч проходила в Рейк'явіку і завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку забив Кріштіану Роналду - форвард "Аль-Насра" відзначився на 90-й хвилині гри.

Відео дня

Ісландія - Португалія - 0:1

Гол: Роналду, 90

Огляд матчу:

Відзначимо, що для форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду ця гра стала 200-ю у футболці національної команди, що є світовим рекордом. Завдяки цьому Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Перед матчем йому видали сертифікат як першому в світі футболістові, який зіграв за національну збірну 200 ігор.

Найближчий переслідувач португальського футболіста - Бадр Аль-Мутава з Кувейту. На його рахунку 196 матчів за національну команду.

Додамо, що 38-річному португальцю також належить рекорд за кількістю голів за збірні. Кріштіану забив 123 м'ячі у футболці національної команди Португалії.

В інших матчах групи J відбору на Євро-2024 збірна Боснії і Герцеговини сенсаційно програла Люксембургу, а Словаччина перемогла Ліхтеншейн.

Після чотирьох турів в активі збірної Португалії 12 набраних очок, команда йде на першому місці. Другий рядок у Словаччини, яка набрала 10 балів. Далі йдуть Люксембург (7), Боснія і Герцеговини (3), Ісландія (3) і Ліхтенштейн (0).

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