Форвард був розлючений тим, що його команда програвала з розгромним рахунком.

Португальський нападник Кріштіану Роналду відзначився брудним вчинком під час матчу 9-го туру АПЛ між "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпулем".

Наприкінці першого тайму за рахунку 0:3 на користь "Ліверпуля" Роналду вів боротьбу за м'яч з півзахисником мерсисайдців Кертісом Джонсом. Португалець спершу досить жорстко сфолив на супернику, поваливши його на газон, після чого двічі вдарив по м'ячу, який в цей момент знаходився прямо біля паху Джонса.

Поведінка Роналду викликала невдоволення гравців "Ліверпуля", що призвело до невеликої сутички на полі.

За підсумками епізоду португальський форвард отримав від арбітра жовту картку.

Відео епізоду

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Нагадаємо, в цьому матчі "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" з рахунком 5:0.

Кріштіану Роналду: повернення в "МЮ"

Португальський нападник 31 серпня повернувся в "Манчестер Юнайтед", присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Вже в першому матчі після повернення Роналду оформив дубль.

Всього в його активі 6 голів у дев'яти матчах за манкуніанців.

Автор: Антон Дудар