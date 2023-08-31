Ромелу Лукаку знову працюватиме під керівництвом Жозе Моурінью.

"Рома" оголосила про перехід бельгійського центрального нападника Ромелу Лукаку.

Вказано, що римський клуб орендував гравця у "Челсі". Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Він виступатиме за нову команду під 90-м номером, інформує офіційний сайт "Роми".

5 мільйонів фунтів отримає "Челсі" за цю оренду, а "Рома" платитиме зарплатню Лукаку в розмірі 6 мільйонів фунтів на рік.

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Минулий сезон Лукаку відіграв на правах оренди за "Інтер", забивши 14 голів та віддавши 7 результативних передач у 37 матчах.

Ромелу Лукаку: кар'єра і досягнення

Раніше Лукаку встиг пограти за "Андерлехт", "Челсі", "Вест Бромвіч", "Евертон", "Манчестер Юнайтед" та "Інтер".

Він ставав чемпіоном Бельгії та чемпіоном Італії, а також вигравав Кубок Англії.

За збірну Бельгії Лукаку провів 108 матчів, забивши 75 голів. В його активі бронза чемпіонату світу-2018. Лукаку - найкращий бомбардир в історії національної збірної Бельгії.

Влітку 2021 року Лукаку після успішного сезону в "Інтері" повернувся до "Челсі" - вартість трансферу тоді склала 115 мільйонів євро. Проте у Лондоні бельгієць не заграв і попросився назад в Мілан до "Інтера".

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