Ромелу Лукаку повернувся в лондонський клуб.

Лондонський "Челсі", який 11 серпня виграв Суперкубок УЄФА, оголосив про підписання одного з найкращих нападників світу Ромелу Лукаку.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Челсі".

Лукаку підписав п'ятирічний контракт.

За неофіційними даними, сума трансферу форварда з "Інтера" склала 115 мільйонів євро. А сам бельгієць зароблятиме в "Челсі" 12 мільйонів євро на рік.

Відзначимо, що Лукаку вже виступав за "Челсі". Він належав клубу з 2011 по 2014 роки, але за цей період провів два сезони в оренді.

"Я щасливий повернутися в цей чудовий клуб. Я приїжджав сюди дитиною, а тепер повертаюся з великим досвідом. Мої стосунки з цим клубом дуже багато значать для мене. Те, як розвивається "Челсі", ідеально відповідає моїм амбіціям в 28 років. І зараз моє завдання - допомогти команді виграти ще кілька трофеїв", - підкреслив бельгієць.

Ромелу Лукаку: кар'єра і досягнення

Раніше Лукаку встиг пограти за "Андерлехт", "Челсі", "Вест Бромвіч", "Евертон", "Манчестер Юнайтед" та "Інтер".

Він ставав чемпіоном Бельгії та чемпіоном Італії, а також вигравав Кубок Англії.

За збірну Бельгії Лукаку провів 97 матчів, забивши 64 голи. В його активі бронза чемпіонату світу-2018.

На Євро-2020 Лукаку забив 4 голи і потрапив до символічної збірної турніру.

Автор: Антон Дудар