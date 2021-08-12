Лондонський "Челсі", який 11 серпня виграв Суперкубок УЄФА, оголосив про підписання одного з найкращих нападників світу Ромелу Лукаку.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Челсі".
Лукаку підписав п'ятирічний контракт.
За неофіційними даними, сума трансферу форварда з "Інтера" склала 115 мільйонів євро. А сам бельгієць зароблятиме в "Челсі" 12 мільйонів євро на рік.
Відзначимо, що Лукаку вже виступав за "Челсі". Він належав клубу з 2011 по 2014 роки, але за цей період провів два сезони в оренді.
"Я щасливий повернутися в цей чудовий клуб. Я приїжджав сюди дитиною, а тепер повертаюся з великим досвідом. Мої стосунки з цим клубом дуже багато значать для мене. Те, як розвивається "Челсі", ідеально відповідає моїм амбіціям в 28 років. І зараз моє завдання - допомогти команді виграти ще кілька трофеїв", - підкреслив бельгієць.
Welcome home, @RomeluLukaku9. 💙#LukWhosBackpic.twitter.com/P43CAIVqfU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021
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Ромелу Лукаку: кар'єра і досягнення
- Раніше Лукаку встиг пограти за "Андерлехт", "Челсі", "Вест Бромвіч", "Евертон", "Манчестер Юнайтед" та "Інтер".
- Він ставав чемпіоном Бельгії та чемпіоном Італії, а також вигравав Кубок Англії.
- За збірну Бельгії Лукаку провів 97 матчів, забивши 64 голи. В його активі бронза чемпіонату світу-2018.
- На Євро-2020 Лукаку забив 4 голи і потрапив до символічної збірної турніру.