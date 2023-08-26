Ромелу Лукаку вже не вперше став жертвою расизму в Італії.

В Італії відбувся черговий расистський скандал навколо колишнього нападника "Інтера" Ромелу Лукаку.

В ході телепередачі на телеканалі Telelombardia місцевий журналіст та вболівальник "Інтера" Луїджі Фуріні дозволив собі расистське висловлювання в бік Лукаку.

Фуріні намагався виправдати свій вчинок тим, що вжите ним слово "негр" часто використовується в реп-музиці, але видання Football Italia зазначає, що насправді журналіст вимовив "італійський варіант слова, який має зневажливий та принижуючий відтінок".

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Пізніше на інцидент відреагував директор Telelombardia Фабіо Равеццані:

"Не варто жартувати з расистськими словами (незалежно від етимології). Ми не визнаємо помилок і непорозумінь. І запізнілих вибачень недостатньо. Ми шкодуємо, що такий колега, як Фуріні, припустився такої серйозної помилки. Негайних дій не уникнути".

Нагадаємо, Лукаку вже не вперше став жертвою расизму в Італії. У квітні цього року стався гучний скандал, коли Ромелу відсвяткував гол "Ювентусу", притиснувши палець до губ через расистські гасла на його адресу. За той жест арбітр видалив бельгійця.

Зараз Лукаку близький до переходу в "Рому", хоча тривалий час вів переговори з "Ювентусом".

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